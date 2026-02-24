Süper Lig’de oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin sponsor hastanede MR görüntülemeleri gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tetkikler sonucunda şu bulgular tespit edildi:

Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,

Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,

Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma,

Jayden Oosterwolde’nin sağ kasık bölgesinde zorlanma.

Tedavi Süreci Başladı

Fenerbahçe Kulübü, sakatlanan oyuncuların tedavilerine başlandığını ve süreçlerin sağlık ekibi tarafından yakından takip edildiğini duyurdu.

Özellikle arka adale sakatlıkları nedeniyle futbolcuların kaç hafta sahalardan uzak kalacağı merak konusu olurken, teknik heyetin önümüzdeki maçlarda nasıl bir kadro tercihi yapacağı da futbolseverler tarafından yakından izleniyor.

Bilgilendirme



Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin, dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün @MedicanaSaglik Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.



Yapılan tetkikler… pic.twitter.com/JmPwju05eI — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 24, 2026