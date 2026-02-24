Süper Lig’de oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin sponsor hastanede MR görüntülemeleri gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tetkikler sonucunda şu bulgular tespit edildi:

Tedavi Süreci Başladı

Fenerbahçe Kulübü, sakatlanan oyuncuların tedavilerine başlandığını ve süreçlerin sağlık ekibi tarafından yakından takip edildiğini duyurdu.

Özellikle arka adale sakatlıkları nedeniyle futbolcuların kaç hafta sahalardan uzak kalacağı merak konusu olurken, teknik heyetin önümüzdeki maçlarda nasıl bir kadro tercihi yapacağı da futbolseverler tarafından yakından izleniyor.

