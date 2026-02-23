Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak kar yağışı için gün gün uyarı yaptı. Tahminlere göre 22-25 Şubat tarihleri arasında toplam 45 ilde kar yağışı bekleniyor.

22 Şubat Pazar Kar Beklenen İller

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Kastamonu, Sivas, Hakkari, Bitlis, Ağrı, Ardahan, Erzurum

23 Şubat Pazartesi Kar Beklenen İller

Yozgat, Ardahan, Kars, Ağrı, Bitlis

24 Şubat Salı Kar Beklenen İller

Bolu, Karabük, Kastamonu, Hakkari, Van, Bitlis

25 Şubat Çarşamba Kar Beklenen İller

Ankara, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Konya, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Ardahan

Yetkililer, özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.