Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak kar yağışı için gün gün uyarı yaptı. Tahminlere göre 22-25 Şubat tarihleri arasında toplam 45 ilde kar yağışı bekleniyor.
22 Şubat Pazar Kar Beklenen İller
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Kastamonu, Sivas, Hakkari, Bitlis, Ağrı, Ardahan, Erzurum
23 Şubat Pazartesi Kar Beklenen İller
Yozgat, Ardahan, Kars, Ağrı, Bitlis
24 Şubat Salı Kar Beklenen İller
Bolu, Karabük, Kastamonu, Hakkari, Van, Bitlis
25 Şubat Çarşamba Kar Beklenen İller
Ankara, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Konya, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Ardahan
Yetkililer, özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.