Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hirfanlı Barajı'nda ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim ve bilgilendirme gerçekleştirdi. İl ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Asayiş Bot Timi, baraj ve baraja sınır olan bölgelerdeki üretici ve avcılara yönelik denetimde bulundu.

Devriye esnasında barajda ticari su ürünleri avcılığı yapanlara ilgili su ürünleri kanunu, kiralanmış bölgeler ve can yeleği konularında denetim ve bilgilendirme gerçekleştirildi.

Bölgede faaliyet gösteren ticari teknelerin güvenlik ve çevresel standartlara uygunluğu ile teknelerin güvenlik donanımları, personel yeterlilikleri ve çevresel etkileri de kontrol edildi. Baraj içerisinde izinsiz avcılık yapan kişilerin tespiti, kontrolü ve yaban hayatının korunmasına yönelik uyarılarda bulunuldu.

Ekiplerin, barajda faaliyet gösteren üreticiler ile balık eko sistemi için önem taşıyan denetimleri periyodik olarak sürdürecekleri de öğrenildi.