CHP'nin kurultay davasında ilginç gelişme yaşandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da süren CHP'nin kurultayına dönük ceza davasının İBB davası ile birleştirilmesine muvafakat vermedi. Artık dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.
MAHKEME NE KARAR VERMİŞTİ?
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dünkü (23 Şubat) duruşmada cumhuriyet savcısı, davanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davayla fiilen bağlantılı olduğunu kaydederek, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine muvafakatname yazılmasını ve dosyanın İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesini talep etmiş, mahkeme, dosyanın, savcının görüşü doğrultusunda İBB davasına bakan mahkemeye muvafakatname yazılarak İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesinin talep edilmesine karar vermişti.