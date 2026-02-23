Eyüpsultan’da 1 Mart 2023’te meydana gelen ve Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada kritik aşamaya gelindi. Savcılık, kazaya neden olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un ailesiyle ilgili çarpıcı suçlamalara yer verdi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli sürücünün annesi Eylem Tok ve babası Bülent Cihantimur’un da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ile “suçluyu kayırma” suçlarından 10’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

“Olay Yerinden Kaçırma ve Delil Karartma” İddiası

Savcılık dosyasına göre, kazanın ardından 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur annesini aradı. İddialara göre olay yerine gelen Eylem Tok, oğlunu Türkiye’den çıkararak önce Mısır’a, ardından ABD’ye götürdü.

Soruşturma kapsamında anne ve babanın, hem şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırdığı hem de delillerin karartılmasına yönelik eylemlerde bulunduğu öne sürüldü. Savcılık, bu gerekçelerle üst sınırdan ceza talep etti.

Boston’da Yakalandılar, Türkiye’ye İade Edildiler

Olayın ardından yurt dışına çıkan anne ve oğul, Boston’da gözaltına alındı ve tutuklandı. Daha sonra Türkiye’ye iade edilen şüphelilerin yargı süreci devam ediyor.

Olay Nasıl Yaşanmıştı?

Kaza günü seyir halindeki üç ATV’den biri arızalanarak yol kenarına çekilmişti. Tamir çalışması sırasında aynı yönde ilerleyen bir araç, park halindeki ATV’lere çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle 5 kişi yaralanmış, Oğuz Murat Aci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hazırlanan iddianameyle birlikte dava sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken, kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.