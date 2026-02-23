Ankara’da faaliyet gösteren Krisna Sanat Merkezi, yeni bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “Kara Karanlık” başlıklı sergi, sanatçılar Nur Gökbulut ve Özge Gökbulut Özdemir’in eserlerini bir araya getiriyor.

Serginin açılışı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Sanatseverler, sergiyi 18 Mart 2026 tarihine kadar ziyaret edebilecek.

26 Şubat’ta Açılıyor

“Kara Karanlık” sergisi, 26 Şubat – 18 Mart 2026 tarihleri arasında açık olacak. Galeri, pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 11.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kavaklıdere’de bulunan Krisna Sanat Merkezi, Kennedy Caddesi No:29/3 adresinde sanatseverleri ağırlayacak. Sergi duyurusunda ayrıca ziyaretçilerin getireceği mamaların sokak hayvanları için değerlendirileceği bilgisi de paylaşıldı.

Sanatın karanlık ve derin temalarına odaklanan “Kara Karanlık” sergisi, başkentte sanat gündemine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.