İstanbul’da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu dikkat çekici seviyelere ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.15 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk oranı yüzde 81 olarak ölçüldü.
Kentte birçok ana arterde araç trafiği yavaşlarken, bazı noktalarda ulaşım neredeyse durma noktasına geldi.
D-100 Yenibosna’da Uzun Araç Kuyrukları
Avrupa Yakası’nda D-100 Karayolu üzerindeki Yenibosna mevkiinde yoğunluk gözle görülür şekilde arttı. Araçların güçlükle ilerlediği bölgede uzun kuyruklar oluştu.
Söz konusu trafik yoğunluğu dron ile havadan da görüntülenirken, akşam saatlerinde kent genelinde ulaşımın zaman zaman aksadığı gözlendi. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.