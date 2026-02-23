Mamak Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini hemşehri dernekleriyle paylaştığı iftar programlarıyla yaşatmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Tokat Vakfı ve vakfa bağlı derneklerin katılımıyla anlamlı bir iftar organizasyonu düzenlendi.

Lavanta Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa siyaset, bürokrasi ve sivil toplum dünyasından çok sayıda davetli katıldı. İftar buluşmasında Tokatlı hemşehriler aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini paylaştı.

Programa; önceki dönem Devlet Bakanı Reşat Doğru, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, önceki dönem Tokat Milletvekili Kazım Özer, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Danıştay Tetkik Hâkimi Mehmet Akbulut, Emekli Tümgeneral Dr. Mehmet Okkan, Mamak Belediye Başkan Yardımcıları Erdoğan Doğan ve Fırat Gökçe, Mamak Belediye Başkan Danışmanı İsmail Gençkurt, MABEL A.Ş. Genel Müdürü Ömer Eken, Tokat Vakfı Başkanı Kerem Erdem ile dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

“Birlik Sofralarında Buluşmak Kıymetli”

İftar programında konuşan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Doğan, Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekti. Aynı sofrada bir araya gelmenin manevi değerine vurgu yapan Doğan, bu birlikteliğin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Ramazan’ın rahmet ve bereket ayı olduğunu belirten Doğan, organizasyona katkı sunan başta Tokat Vakfı Başkanı Kerem Erdem olmak üzere tüm yöneticilere teşekkür etti. Tutulan oruçların kabul olmasını temenni eden Doğan, Ramazan ayının Mamak’a, Türkiye’ye ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve hayır getirmesini diledi.