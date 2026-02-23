Kayseri’de güvenlik güçlerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan araştırmalar ve saha çalışmaları sonucunda firari durumdaki O.A. (73)’nın izine ulaşıldı.

6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunuyordu

O.A.’nın, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün, aranan şahıslara yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.