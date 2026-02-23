İYİ Parti Başkanlık Divanı, parti genel merkezinde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Kavuncu, “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun açıkladığı rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Raporun içeriğini sert ifadelerle eleştiren Kavuncu, ortaya konulan metnin Türkiye’nin temel değerleriyle örtüşmediğini savundu.

“Ortaya Konulan Tablo Milletin Vicdanını Yaralıyor”

Komisyon raporunu bir “fotoğraf karesi” benzetmesiyle değerlendiren Kavuncu, bazı siyasi partilerin süreçte aynı karede buluştuğunu ileri sürdü. Kavuncu, bu tablonun millet nezdinde kabul görmeyeceğini belirterek, raporun Cumhuriyet’in temel niteliklerine yönelik eleştiriler içeren yaklaşımlarla hazırlandığını iddia etti.

Raporun arka planında İmralı’daki terör örgütü elebaşının görüşlerinin etkili olduğunu öne süren Kavuncu, aylar süren çalışmaların sonunda kamuoyuna sunulan metnin beklentileri karşılamadığını dile getirdi.

“Seçilmişlerin Hakları Ne Oldu?”

Açıklamasında hukuki süreçlere de değinen Kavuncu, tutuklu belediye başkanları ve milletvekillerinin durumunu gündeme taşıdı. Seçilmiş isimlerin haklarının akıbetini soran Kavuncu, gençlerin yaşadığı mağduriyetler ve ekonomik sıkıntıların da görmezden gelindiğini savundu.

Kavuncu, yolsuzluk iddiaları, emeklilerin yaşam koşulları ve gençlerin karşı karşıya kaldığı sorunların kamuoyunun öncelikli gündemi olması gerektiğini belirtti.

“Asıl Amaç Meşruiyet ve Özgürlük Zemini Oluşturmak”

Süreçte iki temel hedef bulunduğunu iddia eden Kavuncu, bunlardan ilkinin terör örgütüne meşruiyet kazandırmak, ikincisinin ise örgüt elebaşına özgürlük zemini hazırlamak olduğunu öne sürdü.

Komisyon raporunun yayımlandığı gün yapılan açıklamalara da atıfta bulunan Kavuncu, terörle mücadelede tasfiye yaklaşımının sorgulanmasını eleştirdi. “Terörsüz Türkiye” hedefinin bu çerçevede anlamını yitirdiğini savunan Kavuncu, İYİ Parti olarak sürece karşı duruşlarını sürdüreceklerini ifade etti.