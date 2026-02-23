Kaza, Alaca ilçesinde bulunan Avni Çelik Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Necati D. idaresindeki 58 ABD 815 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje savrulan araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yatarak devrildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada sürücü Necati D. ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmet G. ve Yasin D. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyonette taşınan 3 besi danasının ise kazadan zarar görmeden kurtulduğu öğrenildi.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.