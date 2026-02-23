Nevşehir’de park halindeki bir otomobil çıkan yangında büyük hasar gördü. Olay, Kapucubaşı Mahallesi Tataroğlu Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 68 DE 858 plakalı otomobil, park halinde bulunduğu sırada aniden alev aldı. Aracı saran alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İtfaiye Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın söndürülürken otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.