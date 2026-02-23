Çankaya’da sporun yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen Gençlik Koşusu, Başkentli sporseverleri bir araya getirdi. Çankaya Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Ankara Running koşu grubunun ortaklaşa düzenlediği organizasyon, pazar sabahı Anıttepe’de старт aldı.

Her yaştan 180 katılımcı, etkinlik öncesinde gerçekleştirilen ısınma hareketlerinin ardından iki farklı parkurda koşuya başladı.

5K ve 10K Parkurlarında Farklı Tempo Grupları

Etkinlik kapsamında sporcular 5 kilometre ve 10 kilometrelik parkurlarda mücadele etti. 5K koşusunda 6:00, 6:30 ve 6:45 tempo grupları oluşturulurken; 10K parkurunda ise 5:30 ve 6:00 tempo grupları yer aldı.

Belirlenen farklı tempo seçenekleri sayesinde hem amatör katılımcılar hem de düzenli antrenman yapan koşucular kendi performans düzeylerine uygun gruplarla parkuru tamamlama imkânı buldu.

Spor ve Dayanışma Bir Arada

Gençlerin ve spora ilgi duyan vatandaşların yoğun katılım gösterdiği organizasyon, sağlıklı yaşam bilincini pekiştirirken aynı zamanda keyifli bir sosyal ortam sundu. Enerjik atmosferi ve yüksek katılım oranıyla dikkat çeken Çankaya Gençlik Koşusu, ilçede spor kültürünün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.