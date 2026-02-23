Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından basın açıklaması yaptı. Ramazan ayını yoğun bir programla idrak ettiklerini belirten Erdoğan, iftar organizasyonları aracılığıyla toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldiklerini ifade etti.

İlk iftar programını şehit yakınlarıyla yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, devlet kurumlarının hem yurt içinde ihtiyaç sahiplerine hem de yurt dışında, özellikle Gazze’ye yönelik insani yardımları sürdürdüğünü kaydetti. Deprem bölgesinde evlerine kavuşan vatandaşlarla da iftar sevincini paylaştıklarını belirtti.

“Külliye’de Ramazan Programı Devam Ediyor”

Geçen yıl başlatılan “Külliye’de Ramazan” etkinliklerinin bu yıl da sürdüğünü dile getiren Erdoğan, kitap stantları, çocuk etkinlikleri, konferans ve konserlerle dolu bir program hazırlandığını söyledi. Aileleri, özellikle hafta sonları çocuklarıyla birlikte etkinliklere katılmaya davet etti.

Kabine’de yapılan görev değişikliklerine de değinen Erdoğan, Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi’ye yeni görevlerinde başarılar diledi.

“Türkiye’nin İlkeli Duruşu Takip Ediliyor”

Küresel ölçekte gerilimlerin arttığı bir dönemden geçildiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin barış, diyalog ve müzakereyi esas alan bir dış politika izlediğini söyledi. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterdiklerini ancak Türkiye’nin hak ve hukukuna da aynı hassasiyetin gösterilmesini beklediklerini ifade etti.

“Şu anda dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor” diyen Erdoğan, Türkiye’nin attığı adımların ve gelişmeler karşısındaki konumunun uluslararası alanda dikkatle izlendiğini kaydetti. Amaçlarının yeni dostluklar kurmak ve mevcut ilişkileri güçlendirmek olduğunu belirtti.

“Üniversiteler 86 Milyonundur”

Geçtiğimiz hafta Boğaziçi Üniversitesi’ni ziyaret ettiklerini aktaran Erdoğan, üniversitelerin hiçbir ideolojik grubun alanı olamayacağını söyledi. Yükseköğretim kurumlarının toplumun tamamına ait olduğunu vurgulayan Erdoğan, geçmişte yaşanan uygulamaların geride kaldığını ve üniversitelerin özgürleştiğini ifade etti.

Üniversitelerin bilimsel üretimle anılması gerektiğini belirten Erdoğan, eğitim kurumlarının huzur içinde çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.

“Terörsüz Türkiye Süreci Kararlılıkla İlerliyor”

Şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerine büyük önem verdiklerini söyleyen Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen sürecin kararlılıkla devam ettiğini kaydetti. Terörden beslenen çevrelere rağmen sürecin sağlam adımlarla ilerlediğini ifade etti.

20 Şubat’ta başlayan NATO’nun Steadfast Tatbikatı’na da değinen Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ulaştığı seviyenin bir kez daha ortaya konduğunu söyledi.

Sağlıkta Yeni Yatırımlar ve Bağımlılıkla Mücadele

Sağlık hizmetlerine ilişkin verileri de paylaşan Erdoğan, Türkiye genelinde binlerce aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezinin hizmet verdiğini belirtti. Son bir yılda yüzlerce yeni merkezin açıldığını ifade eden Erdoğan, 2025 yılında sağlık tesislerinde 1 milyarın üzerinde muayene gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sigara başta olmak üzere bağımlılıkla mücadelede tavizsiz bir duruş sergilediklerini vurgulayan Erdoğan, sigara bırakma polikliniği sayısının artırıldığını söyledi. Bu mücadelede medyanın, sanatçıların ve ailelerin desteğinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin içerde ve dışarda güçlü bir duruş sergilemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.