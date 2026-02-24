Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı verileri, evlilik ve boşanma dengesinde dikkat çeken bir değişime işaret etti. 2024 yılında 569 bin 983 olan evlenen çift sayısı, 2025’te 552 bin 237’ye geriledi. Aynı dönemde boşanan çift sayısı ise 188 bin 963’ten 193 bin 793’e yükseldi.

Verilere göre kaba evlenme hızı binde 6,43, kaba boşanma hızı ise binde 2,26 olarak kaydedildi.

Öte yandan evlilik yaşı yükselmeye devam etti. 2025’te ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,5, kadınlarda ise 26,0 oldu.

Gaziantep evlilikte, İzmir boşanmada zirvede

İller bazında bakıldığında evlenme hızının en yüksek olduğu şehir Gaziantep, en düşük olduğu il ise Tunceli olarak belirlendi. Boşanma hızında ise İzmir ilk sırada yer alırken, en düşük oran Hakkari’de görüldü.

Boşanmaların zamanlaması da dikkat çekti. 2025 yılında gerçekleşen boşanmaların %34’ü evliliğin ilk 5 yılında yaşandı. Ayrıca boşanmalardan 191 bin 371 çocuk etkilendi ve velayetlerin büyük çoğunluğu (%74,6) anneye verildi.

Yabancılarla yapılan evliliklerde ise kadınların oranı öne çıktı. 2025’te 28 bin 646 yabancı geline karşılık 5 bin 347 yabancı damat kayıtlara geçti.