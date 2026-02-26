Uludağ'da yol kenarındaki bir duvarın üstündeki kar birikintisini yiyerek su ihtiyacını karşılayan sincap kameraya yansıdı. Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından Ferdi Tayfur'un şarkısı ve 'Bugün rotamızda kalbi dertli, boğazı kurumuş bir 'Uludağ delikanlısı' var. Şehrin beyaz örtüsü altında Ferdi Tayfur hayranı bir sincapla karşılaşırsanız şaşırmayın; çünkü bu soğukta onun da dertleri büyük!' mesajıyla paylaşıldı. Sincap'ın neden kar yediğine ise 'Peki bu minik dostumuz neden kar yiyor? Hava buz kestiğinde, dereler ve su kaynakları donunca bizim yaramaz sincaplar (bilimsel adıyla Sciurus anomalus) su ihtiyaçlarını bu taze kardan karşılıyorlar. Yani o 'İçim yanar' derken aslında gerçekten susamış olabilir!' bilgisiyle açıklık getirdi.

'KAR ŞERBETİ NİYETİNE TADIM YAPMAYA ÇIKARLAR'

Sincapların kış uykusuna yatmadığı da belirtilen paylaşımda, şu uyarıya da yer verildi:

'Uludağ'da Kış Mesaisi: Bursa'nın Kar Güzeli; Sincaplar kış uykusuna yatmazlar, sadece fırtınalı günlerde yuvalarında saklanırlar. Hava azıcık açınca böyle 'kar şerbeti' niyetine tadım yapmaya çıkarlar. O kabarık kuyruğu sadece süs değil, hem denge sağlıyor hem de uyurken battaniye niyetine üstüne örtüyor. Siz de Uludağ'da ya da Bursa'nın parklarında bu sahnelerle karşılaşırsanız, onları uzaktan sevip huzurlarını bozmamaya dikkat edin. Unutmayın, o karın altında koca bir kış hazırlığı ve yaşam mücadelesi var. Sizce bu sincabın derdi ne olabilir?' (DHA)