Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Balıkesir'de konuşlu 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkan bir F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğramasını, terörle mücadele ve sınır güvenliği faaliyetlerini, uluslararası tatbikatları ve savunma sanayii çalışmalarını değerlendirdi.

F-16 Kazası ve Kahraman Pilot Şehit Oldu

Aktürk, Balıkesir’deki kazada şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için “Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve asil millete başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı. Kazaya ilişkin detayların, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası netleşeceğini belirten Aktürk, olayla ilgili resmi açıklamalar dışında iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, 25 Şubat’ta Bulgaristan sınırında tespit edilen tanımlanamayan radar izi nedeniyle alarm reaksiyon görevi kapsamında iki F-16’nın kalkış yaptığı, bir uçağın telsiz ve radar irtibatının kesildiği ve kahraman pilotun fırlatma sistemi ile uçağı terk ettiği belirtildi.

Terörle Mücadele ve Hudut Güvenliği

MSB Sözcüsü, TSK’nın terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini ve geçtiğimiz hafta 5 PKK’lı teröristin teslim olduğunu duyurdu. Sınır güvenliği kapsamında ise son bir haftada, 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 108 kişi yakalanırken, 551 kişi hududu geçemeden engellendi. Yıl bazında ise sınırda yakalananların sayısı 1.074, hududu geçemeyenlerin sayısı ise 10.265 oldu.

Uluslararası Tatbikatlar ve Savunma Sanayii

Aktürk, TSK’nın NATO’nun 2026’daki en geniş kapsamlı tatbikatı Steadfast Dart 2026ya yaklaşık 2 bin personelle katıldığını ve tatbikat süresince kara, hava ve deniz unsurlarının etkin görev yürüttüğünü belirtti. Ayrıca, TCG Anadolu’dan kalkan Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı ile yapılan başarılı atış faaliyetlerine dikkat çekildi. Savunma sanayiine yönelik olarak ise MKE ve ASFAT-Sonitus işbirliğiyle geliştirilen helikopter yakalama ve transfer sistemi başarıyla test edildi.

MSÜ ve Personel Temini

Milli Savunma Üniversitesi’ne askeri öğrenci temini için yapılan başvuruların, kadın aday sayısının erkeklerden fazla olduğunu gösterdiğini belirten Aktürk, 1 Mart’ta gerçekleştirilecek sınava katılacak öğrencilere başarılar diledi. Ayrıca, 2026 yılı teknik sınıflarda uzman erbaş temini başvurularının 9 Mart’a kadar devam edeceği açıklandı.

Bölgesel ve Uluslararası Gelişmeler

Aktürk, Suriye ve Somali’de yürütülen faaliyetler, Gazze’deki insani durum ve İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin bölgedeki tüm gelişmeleri yakından takip ettiği, ABD ve İran ile ilgili spekülasyonların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Ayrıca, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’nin harekat ihtiyaçları doğrultusunda alındığı ve Somali’de kullanılmasına dair herhangi bir planın bulunmadığı ifade edildi.