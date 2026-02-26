Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdama katılımını artırmak amacıyla yürütülen hibe programları kapsamında önemli bir destek paketi açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yetkili komisyonlar tarafından değerlendirilen 629 projeden 440’ının kabul edildiğini ve bu projelere toplam 231 milyon 831 bin 279 lira hibe desteği sağlandığını bildirdi.

Hangi Projelere Ne Kadar Destek Verildi?

Açıklanan verilere göre destek dağılımı şöyle:

213 engelli kendi işini kurma projesi: 121 milyon 312 bin 947 TL

220 eski hükümlü kendi işini kurma projesi: 102 milyon 840 bin 521 TL

6 mesleki eğitim ve rehabilitasyon projesi: 4 milyon 506 bin 931 TL

1 korumalı iş yeri projesi: 3 milyon 170 bin 880 TL

Toplamda 440 proje destek kapsamına alınarak engelli ve eski hükümlü bireylerin ekonomik hayata katılımı güçlendirildi.

“Sosyal Devlet Anlayışıyla Destekler Sürecek”

Bakan Işıkhan açıklamasında, sosyal devlet ilkesine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal devlet anlayışımız ile vatandaşlarımızı destekleyen, iş hayatına ve üretime katılımını kolaylaştıran proje ve hibe programlarını uygulamaya devam edeceğiz.”

Hibe programları sayesinde hem bireysel girişimcilik teşvik edilirken hem de dezavantajlı grupların istihdam olanaklarının artırılması hedefleniyor.

📌Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını kararlılıkla güçlendirmeye devam ediyoruz.



✅Birçok alt başlıktan oluşan 440 projeye toplamda 232 milyon liraya yakın hibe desteği sağladık.



Sosyal devlet anlayışımız ile vatandaşlarımızı destekleyen, iş hayatına, üretime… pic.twitter.com/tVdp6CjFQj — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 26, 2026