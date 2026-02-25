Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı dolayısıyla rutin denetimlerini yoğunlaştırdı. İlçedeki pazar yerleri, lokantalar, pastaneler, fırınlar, balıkçılar, marketler ve kasaplarda yürütülen denetimlerde, işletmelerin yönetmeliğe uygunluğu, vergi levhası, ruhsat, fiyat etiketleri ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Ayrıca hijyen kurallarına uyum da titizlikle inceleniyor.

Fırınlarda Gramaj ve Hijyen Denetimi

Pide ve ekmek üretimi yapan fırınlarda, ürünlerin gramaj uygunluğu kontrol edilirken, üretim alanlarının temizliği ve çalışan personelin hijyen koşulları gözden geçiriliyor. Bu sayede vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması hedefleniyor.

Market ve Diğer İşletmelerde Denetimler

Marketlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler, raf ve kasa fiyat uyumu ile temel gıda ürünlerinin saklama koşulları denetleniyor. Mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere uyarı yapılırken, eksikliklerini gidermeyen işletiler hakkında idari işlem uygulanıyor.

Zabıta ekipleri, Ramazan ayında tüketim yoğunluğunun artması nedeniyle denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, vatandaşların olumsuz durumlarla karşılaştıklarında belediyeye bildirimde bulunmalarını tavsiye etti.