Forbes tarafından hazırlanan 2026 yılı Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi açıklandı. Liste, hem zirvedeki istikrarı hem de yeni yükselen isimleriyle dikkat çekti.

Uzun yıllardır listenin ilk sırasında yer alan Murat Ülker, bu yıl da liderliğini bırakmadı. Gıda ve perakende sektöründeki yatırımlarıyla öne çıkan Ülker’in serveti yaklaşık 5,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Savunma sanayinden yükseliş: Bayraktar ilk 10’da

Listenin üst sıralarında enerji ve sanayi yatırımlarıyla öne çıkan isimlerin ağırlığı hissedilirken, en çok konuşulan gelişmelerden biri savunma sanayi alanından geldi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yaklaşık 2,7 milyar dolarlık servetiyle ilk kez ilk 10’a girerek dikkatleri üzerine çekti.

Bu yükseliş, son yıllarda Türkiye’de savunma sanayinin ekonomik etkisinin arttığını da bir kez daha ortaya koydu. Bayraktar’ın listeye güçlü bir giriş yapması, teknoloji ve savunma yatırımlarının gelecekte daha fazla öne çıkacağının sinyali olarak yorumlandı.

Öte yandan listede geleneksel sektörlerin yanı sıra enerji, teknoloji ve ihracat odaklı şirketlerin yükselişi dikkat çekti. Ekonomideki dalgalanmalara rağmen bazı isimlerin servetini artırması, Türkiye’de sermaye dağılımının yeniden şekillenmeye başladığını gösterdi.