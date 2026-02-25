Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başladığını gösteren hilal gözlem çalışmalarında bu yıl 32 ülkenin Türkiye’yi esas aldığını açıkladı. İşlek, hilalin Büyük Okyanus’tan itibaren görüldüğünü belirtti.

Hilal Gözlemleri 41’i Türkiye’de 70 Noktada Yapıldı

Anadolu Ajansı’na konuşan İşlek, hilal gözlem hesaplarının Greenwich saatine göre yapıldığını ifade etti. Türkiye’de 41, yurt dışında ise 70 farklı noktada gözlem çalışması yürütüldüğünü belirten İşlek, sürecin merkezden koordine edildiğini söyledi.

Türkiye’de 7 şehirde, yurt dışında ise 15 noktada hilalin görüldüğünü aktaran İşlek, gözlemlerin Güney Afrika’nın Pretorya kentinden ABD’nin Los Angeles şehrine, Kırgızistan’ın Bişkek kentinden Ardahan ve Çanakkale’ye kadar geniş bir coğrafyada gerçekleştiğini dile getirdi.

2035’e Kadar Kameri Ay Başları Belirlendi

İşlek, 2016 yılında 50’den fazla ülke ve 200’den fazla delegenin katılımıyla düzenlenen Hicri Takvim Birliği Kongresi’nde Diyanet’in hazırladığı tekli takvimin kabul edildiğini hatırlattı.

Kongrede belirlenen kriterlere göre 2035 yılının sonuna kadar kameri ay başları ve dini günler listesinin belirlendiğini ifade eden İşlek, bu verilerin vakit hesaplama web sayfasında yayımlandığını ve hilal görülebilirlik haritalarının da kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

32 Ülke Türkiye ile Birlikte Ramazana Başladı

İşlek, Suudi Arabistan ile birlikte 28 ülkenin, Türkiye ile birlikte ise toplam 32 ülkenin ramazana başladığını anımsattı. Balkan ülkeleri, Türk Devletleri Teşkilatı ve Avrupa Fetva Meclisi’nin de Diyanet’in hesaplamalarını esas alarak ilan yaptığını belirtti.

Fiji Adaları ve Yeni Zelanda’nın ise hilalin görülmediğini bildirerek 20 Şubat’ta ramazana başladığını aktardı.

“Ramazan Bayramı’na Birlikte Girilecek”

Şevval hilaliyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmediğini belirten İşlek, 19 Mart’ta içtima ve rüyetin aynı gün gerçekleşeceğini ifade etti. Bu nedenle hem Türkiye hem de Suudi Arabistan’ın Ramazan Bayramı’na aynı gün başlayacağını söyledi.

Şevval hilalinin Asya kıtasının ortasından itibaren görüleceğini dile getiren İşlek, dünyanın büyük çoğunluğunun Ramazan Bayramı’na birlikte gireceğini, buna Türkiye ve Suudi Arabistan’ın da dahil olduğunu vurguladı.