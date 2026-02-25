T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vakıf başkanlarına yönelik 24 Şubat Salı akşamı iftar programı düzenlendi. Vakıf Ankara Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, etkinliğe katılan vakıf başkanlarına teşekkür ederek, vakıf kültürünün dayanışma ve yardımlaşma geleneğinin önemine vurgu yaptı.

İkincisi düzenlenen Vakıflar Başkanlığı buluşmasında konuşan Bakan Ersoy ise, vakıf geleneğinin tarih boyunca mazlum ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirtti. Gazze’de yürütülen insani yardım çalışmalarına değinen Ersoy, “Gazze’de Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yanı sıra diğer vakıflarımız da yardımlar sağlamıştır. Milletimiz Gazze’deki kardeşlerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından edilen dua ile birlikte iftar açıldı. Programda katılımcılara Ramazan şerbeti ikram edildi.