İzmir’in Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak Madencilik işçileri, yaklaşık iki aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yürüyüş başlattı. Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde maden sahası önünde toplanan işçiler, buradan Kınık ilçe meydanına doğru yürüyüşe geçti. Eylem sırasında “Ücret haktır gasp edilemez” sloganları atan madenciler, biriken maaşlarının ve sosyal haklarının derhal ödenmesini talep etti.

Sendika temsilcileri, yaklaşık 60 gündür ücretlerin yatırılmadığını belirterek, işçilerin ciddi mağduriyet yaşadığını ifade etti. Açıklamada, “Alın terimizin karşılığını istiyoruz. Maaşlarımız ödenene kadar mücadelemiz sürecek” denildi.

Yürüyüşün ilçe merkezinde yapılacak basın açıklamasıyla devam edeceği öğrenildi. İşveren cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgede gerginliğin sürdüğü, işçilerin talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edecekleri belirtildi.