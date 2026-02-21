Urla ilçesi Atatürk Mahallesi 2142 Sokak’ta bulunan bir konutta, öğle saatlerinde yangın çıktı. Mehmet A. (71) ile eşi Güler A.’nın (68) yaşadığı evde başlayan yangının nedeni henüz netlik kazanmadı.

Evden yükselen yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Balkona Çıkarak Kurtuldu

İddiaya göre, yangın sırasında Mehmet A. balkona çıkarak alevlerden kurtulmayı başardı. Ancak eşi Güler A. evin içinde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındıktan sonra içeri giren sağlık görevlileri, Güler A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde savcılık incelemesi yapıldı. Güler A.’nın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Elektrik Kaynaklı Olabileceği Üzerinde Duruluyor

Dumandan etkilenen Mehmet A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

İtfaiyenin ilk değerlendirmelerine göre yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.