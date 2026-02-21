İzmir’in Bayraklı ilçesinde iftar çadırında görev yapan Büyükşehir Belediyesi Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ramazan Aslan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Saldırı, akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kurulacak iftar programı için hazırlık yapıldığı sırada Ramazan Aslan, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Aslan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.