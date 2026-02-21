Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Üskül köyünde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı, evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Üskül köyünde meydana geldi. Z.D. (58)’ye ait evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin bir bölümünü sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alevlerden etkilenen Z.D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çamardı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Yangın nedeniyle evde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sobaya Dikkat Uyarısı

Yetkililer, özellikle kış aylarında soba kullanımına bağlı yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sobanın sabit ve güvenli şekilde yerleştirilmesi, yanıcı maddelerin sobaya yakın tutulmaması ve düzenli baca temizliği yapılması gerektiği hatırlatıldı.