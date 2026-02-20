Kaza, 18 Şubat'ta akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde yaşandı. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Yakar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve Yakar yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Muhammet Yakar, ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yakar, dün akşam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Serbest bırakıldı

Yeni evli olduğu öğrenilen Yakar'ın cenazesi, otopsinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada hafif yaralanan ve tedavisi sonrasında gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediylr.

Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,(DHA)-