Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası’nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmedi.

Olay, akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası çevresinde yaşandı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen, yüzleri maskeli 2 şüpheli, vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı attı. Patlayıcının infilak etmesinin ardından şüphelilerin ara sokaklara kaçarak olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından yapılan incelemelerde, EYP’nin herhangi bir hasara yol açmadığıtespit edildi. Güvenlik güçleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Valilikten Açıklama

Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“25.01.2026 günü saat 20.15 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binası’nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır. Yapılan ilk incelemelerde, olay sonrası yüzleri maskeli 2 şahsın hızla ara sokaklara kaçtıkları tespit edilmiştir. Olay yeri ve çevresinde uzman ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir.”