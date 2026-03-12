Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında Hasan Hüseyin Doğruk, daha önce aralarında tartışma geçtiği belirtilen Aydın Keskin ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Keskin, keresteyle Doğruk'u darbedip yaraladı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Doğruk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Keskin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

OLAY KAMERADA

Bu arada olay, sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşanan takip ve yere yığılan Hasan Hüseyin Dogruk'un darbedildiği anlar yer aldı.

Aydın Keskin hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Keskin'in yanı sıra Hasan Hüseyin Doğruk'un eşi Hatice Doğruk, oğlu İlker Doğruk, taraf avukatları, tanıklar ve her iki tarafın yakınları katıldı.

Duruşmada mütalaasını veren savcı, Aydın Keskin için 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca savcı, sanık hakkında indirim ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istedi. Mahkeme, duruşmayı 26 Mart'a erteledi. (DHA)