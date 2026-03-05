Eskişehir’de bir ilkokulda yaşanan tehdit olayı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında öğrenci velisi olduğu belirtilen bir kişi tutuklandı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Kozkayı Mahallesi’ndeki ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci velisi İ.T., elinde sopayla okul bahçesine gelerek iki kadın öğretmeni hedef aldı. Şüphelinin öğretmenleri okuldan ayrılmaları yönünde tehdit ettiği öne sürüldü.

Kapıya tehdit notu bıraktı

Olayın ardından şüphelinin okul kapısına tehdit içerikli bir not bıraktığı da iddia edildi. Yaşananların ardından öğretmenler Burcu G. ve Şeyma Ç., durumu yetkililere bildirerek şikâyetçi oldu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şikâyet üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli İ.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, “tehdit” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.