Sanatçı Ataman Oğuz ve Melike Köse’nin eserlerinden oluşan kişisel resim sergisi, 7 Mart Cumartesi günü Emin Antik Kent Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Ataman Oğuz, çalışmalarında sosyolojik bir kavram olan “delilik” temasını ele alıyor. Eserlerinde, toplumsal damgalamadan uzak bir bakışla ideal güzellik ve psikolojik körlük arasındaki ilişkiyi inceliyor. Sanatçı, “enkarne” adını verdiği kitaplardan oluşan kolajlar üzerinde karışık teknik kullanarak çalışmalarını sürdürüyor. Oğuz, İstanbul’daki atölyesinde sanat üretimine devam ediyor.

Melike Köse ise resimlerinde tinsellik, öfke, üzüntü ve mutluluk gibi duygusal imgeleri birlikte işliyor. Köse’nin eserlerinde anılar ve duyguların birleşimi, varoluşa dair bir hikâye olarak yorumlanıyor. Sanatçı, eğitimini Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamladı. Bir dönem Prof. Dr. Devrim Erbil’in Bodrum atölyesinde sanat asistanlığı yapan Köse, çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdürüyor.

Sergi, 7 Mart’ta sanatseverleri ağırlayacak.