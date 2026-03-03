Erdal Beşikcioğlu, ilçede devam eden ve planlama aşamasındaki projeleri yerinde değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir saha ziyareti gerçekleştirdi. İnceleme programına belediyenin teknik ekipleri de katıldı.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yenileme sürüyor

Saha turunun ilk durağı olan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde devam eden yenileme çalışmalarını inceleyen Beşikcioğlu, yapının kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti. Proje kapsamında merkezin fiziksel yapısının güçlendirilmesi ve kullanım kapasitesinin günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde modernize edilmesi hedefleniyor.

Ziyaret sırasında Başkan Beşikcioğlu’na Fen İşleri Müdürü Fikret Gözüoğlu eşlik etti. Teknik ekipten çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Beşikcioğlu, sahada görev yapan personelle de görüşerek süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi çevresinde planlama çalışması

Program kapsamında 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi çevresinde de incelemeler yapıldı. Bu bölgede hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili arazi ve ihtiyaç analizlerinin değerlendirildiği bildirildi. Belediye yetkilileri, planlamalarda bölgenin dinamiklerinin ve vatandaş taleplerinin dikkate alındığını ifade etti.

Türk Beyleri Kent Meydanı yanındaki yeşil alanda düzenleme

Başkan Beşikcioğlu, Türk Beyleri Kent Meydanı yanındaki yeşil alanda yürütülen düzenleme çalışmalarını da yerinde inceledi. Daha önce düzensiz park sorunu yaşandığı belirtilen alanda yapılan çalışmalarla bölgenin daha düzenli ve güvenli bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığı aktarıldı. Alandaki düzenlemelerin yeni projelerle destekleneceği kaydedildi.

Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde son durum

Saha turunun son durağı Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi oldu. İlçeye katma değer sağlaması hedeflenen projelerin sahada yakından takip edildiği belirtildi.

Başkan Beşikcioğlu, yaptığı değerlendirmede, Etimesgut’un ihtiyaçlarının yerinde tespit edilerek çalışmaların bu doğrultuda yürütüldüğünü ifade etti. Devam eden projelerin yanı sıra planlama aşamasındaki yatırımlar için de saha incelemelerinin sürdüğünü belirten Beşikcioğlu, sosyal, kültürel ve kamusal alanların daha verimli kullanılması amacıyla çalışmaların devam edeceğini kaydetti.