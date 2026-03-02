Ankara’nın Mamak ilçesinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında “Emeğin ve Direnişin Ezgileri” etkinliği düzenlendi. İlmek Kadın Dayanışması tarafından organize edilen programda, İlmek Müzik Topluluğu Mamaklı emekçilerle buluştu.

“8 Mart’a Emeğin ve Direnişin Ezgileriyle Yürüyoruz” şiarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, emekçi kadın mücadelesinin sesi şarkılarla dile getirildi. Katılımcılar, seslendirilen eserlere alkış ve sloganlarla eşlik etti. Programda Konfeksiyoncular, Soroude Barabari, Buğday Tanesi, Çitlerin Olmadığı, Taleel Jabal, Burçak Tarlası, Bir Gün, Lori Lori, İnsan Pazarı ve İlmek İlmek eserleri seslendirildi.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde işçi, emekçi ve ev emekçisi kadınların alanlarda olması çağrısı yapıldı. Kadınların eşitlik ve hak mücadelesinin büyütülmesi gerektiği vurgulandı.

Program, dayanışma mesajlarıyla sona erdi.