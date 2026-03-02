Zonguldak-Ankara kara yolunda, M.A. yönetimindeki 78 ACG 377 plakalı karton yüklü tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Tır, aynı istikamette giden E.Ö. idaresindeki 34 EYZ 710 plakalı işçi servisine çarptı; kontrolünü kaybeden servis de N.S’nin kullandığı 67 DZ 669 plakalı panelvana vurdu.

İlk Kazada Yaralananlar

İşçi servisinde bulunan S.K, C.Ö, Y.Y, Ö.Z, K.L. ve E.A. ile servis sürücüsü yaralandı. Ekipler, tırdan akan yakıtın başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için yola talaş döktü.

Yakın Bölgede Diğer Kazalar

İkinci Kaza: Ö.T yönetimindeki 67 ZU 005 plakalı otomobil kayarak önünde seyreden 74 DF 246 plakalı otomobil ve 67 M 8411 plakalı minibüse çarptı; kazada 1 kişi yaralandı.

Üçüncü Kaza: Elvanpazarcık Kavşağı’nda S.Ö. idaresindeki 34 HVA 28 plakalı otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana düştü; 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri, kazalar sonrası kara yolunda güvenlik önlemleri alarak araçların kontrollü geçişine izin verdi.