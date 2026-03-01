Son günlerde etkili olan kar yağışı, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde doğayı beyaz örtüyle kapladı. Kent merkezine yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Dumanlı Tabiat Parkı, yoğun kar yağışının ardından adeta kış masalına dönüştü.

Deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte yer alan tabiat parkında kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Özellikle çam ormanlarıyla kaplı alanlarda oluşan manzara, doğaseverlere görsel şölen sundu.

Yazın Yeşil, Kışın Beyaz

Yılın büyük bölümünde yeşilin farklı tonlarını barındıran park, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Kış mevsiminde ise karla kaplanan ağaçlar ve geniş düzlükler sayesinde bambaşka bir güzelliğe bürünüyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı tabiat parkındaki eşsiz manzara dronla havadan görüntülendi. Beyaz örtüyle kaplanan doğa, yazın olduğu gibi kışın da bölgenin doğal cazibesini koruduğunu bir kez daha ortaya koydu.