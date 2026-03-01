Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen gözaltı kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bilgin, Kenan Şener’in gazeteci olduğunu vurgulayarak, “Gazetecilik faaliyeti suç değildir. Kenan’ın yanındayız” dedi.

Bilgin, Şener’in gözaltı kararını öğrenir öğrenmez avukatıyla birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gittiğini belirtti. Soruşturmanın, ANKA’nın “İncirlik Hava Üssü’nde operasyon hareketliliği” başlıklı canlı yayını gerekçe gösterilerek başlatıldığını ifade eden Bilgin, yakalama kararı doğrultusunda Şener’in Adana’ya sevk edildiğini aktardı.

“Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, şeffaf ve adil bir süreç yürütülmesini bekliyoruz” diyen Bilgin, gazeteciliğin toplumun haber alma hakkının teminatı olduğuna dikkat çekti.

Gazeteciler Cemiyeti’nin süreci yakından takip ettiğini belirten Bilgin, cemiyet avukatı Gökhan Tekşen’in hukuki süreci izlediğini ve Şener’in ifadesinin ardından serbest bırakılmasını beklediklerini kaydetti.