Pakistan basınında yer alan haberlere göre, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıları protesto etmek isteyen kalabalık bir grup, ABD’nin Karaçi Konsolosluğu önünde toplandı. Göstericilerin taş atarak binaya girmeye çalıştığı, bunun üzerine polis ekiplerinin müdahalede bulunduğu bildirildi. Müdahale sırasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Yetkililer, olaylarda ilk tespitlere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, konsolosluk çevresinde geniş çaplı tedbir alındı.

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği Önünde Protesto

Irak’ın başkenti Bağdat’ta da bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplandı.

Göstericilerin ABD karşıtı sloganlar atarak trafiğe kapatılan Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştığı aktarıldı. Güvenlik güçlerinin bölgede yoğun önlem aldığı ve diplomatik misyonların çevresinde güvenliğin artırıldığı bildirildi.

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, Orta Doğu’da artan gerilimin farklı ülkelerde protestolara yol açtığı değerlendiriliyor.