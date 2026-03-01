Olay, 27 Şubat sabahı saat 10.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5130 Sokak’ta, müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Ç. ile eşi Hülya Ç. arasında alacakları araç nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Orhan Ç., eline aldığı pompalı tüfekle Hülya Ç.’yi bacaklarından vurarak ağır yaraladı.

Yaralı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Hülya Ç., kanlar içinde yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yapılan açıklamada Hülya Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Zanlı Teslim Oldu, Tutuklandı

Olayın ardından kaçan Orhan Ç., dün polis merkezine giderek pompalı tüfekle birlikte teslim oldu. Emniyette verdiği ifadesinde tartışmanın araç alımı meselesi nedeniyle çıktığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.