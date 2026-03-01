İsrail ordusu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ın başkenti Tahran’a saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, operasyonun özellikle hükümet binalarını hedef aldığı ve hava üstünlüğü sağlamaya yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi.

ABD-İsrail İşbirliği Devam Ediyor

Saldırılar, son dönemde ABD ile İsrail’in İran’a yönelik ortak operasyonları kapsamında ilk kez Tahran merkezine yönelmiş oldu. Ordudan yapılan açıklamada, hava saldırılarının stratejik öneme sahip noktaları vurmayı amaçladığı belirtildi.

Olayla ilgili İran tarafının tepkisi ve gelişmelerin uluslararası etkileri takip ediliyor.