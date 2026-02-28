Ankara’da toplu ulaşım hizmeti veren EGO Genel Müdürlüğü’nün turistik güzergâhlara ulaşım sağlayan 402 numaralı otobüs hattı, her gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sefer düzenliyor.

Başkent’in önemli turistik noktalarına ulaşım imkânı sunan 402 hattı, belirlenen saat aralığında her saat başı hareket ederek vatandaşlara ve ziyaretçilere hizmet veriyor.

402 Hattı Ücretsiz Mi?

Kamuoyunda zaman zaman ücretsiz olduğu yönünde algı oluşan 402 numaralı hatla ilgili yetkililerden yapılan bilgilendirmeye göre, bu hat diğer EGO hatları gibi ücretli olarak çalışıyor. Normal toplu taşıma tarifesi uygulanıyor.

Turistik Noktalara Kolay Ulaşım

402 hattı; Ankara’nın tarihi ve kültürel bölgelerine erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Özellikle şehir dışından gelen ziyaretçiler için merkezi lokasyonlara toplu taşıma ile ulaşım imkânı sunan hat, gün içinde düzenli seferleriyle dikkat çekiyor.

EGO yetkilileri, sefer saatleri ve güzergâh bilgileriyle ilgili güncel duyuruların resmi kanallar üzerinden takip edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.