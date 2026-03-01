Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Trump görüşmesinde İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ile güncel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile yaptığı görüşmede ise gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti ve Katar’daki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile yapılan görüşmede de BAE’ye yönelik saldırılar nedeniyle duyulan üzüntü ifade edilirken, bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.