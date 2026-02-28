İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında resen soruşturma açtı. Soruşturmanın, 28 Şubat 2026 tarihinde Burdur’da düzenlenen parti mitinginde yaptığı konuşmanın bir bölümüne ilişkin olduğu bildirildi.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özel’in konuşmasında yargı mensuplarını hedef aldığı öne sürülen ifadeleri nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Mitingdeki Sözler İnceleme Konusu

Burdur’daki miting sırasında yaptığı konuşmada kullandığı bazı ifadelerin yargı mensuplarına yönelik olduğu iddiası üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Soruşturmanın, ilgili konuşma kayıtları ve içeriklerin incelenmesiyle sürdürüleceği öğrenildi.

Konuya ilişkin adli sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.