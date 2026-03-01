Pehlevi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer yer verdi:

"Değerli yurttaşlarım, zamanımızın kana susamış Zahhak'ı, İran'ın en cesur evlatlarından on binlercesinin katili Ali Hamaney, tarihin sayfalarından silindi. Onun ölümüyle İslam Cumhuriyeti fiilen sona erdi ve yakında tarihin çöplüğüne atılacak. Rejimin kalıntılarının Hamaney'in yerine bir halef atama girişimi baştan beri başarısızlığa mahkumdur. Yerine kimi koyarlarsa koysunlar, ne meşruiyeti ne de kalıcılığı olacak; ve şüphesiz ki, bu rejimin suçlarına da ortak olacaklardır. Ordu, güvenlik ve polis güçlerine sesleniyorum: Çöküşte olan bir rejimi destekleme çabası yenilgiye mahkumdur. Bu, halka katılmak, İran'ın özgür ve müreffeh bir geleceğe istikrarlı geçişini sağlamaya yardımcı olmak ve bu geleceği inşa etmede pay sahibi olmak için son şansınızdır. Suçlu Hamaney'in ölümü, dökülen kanı geri getiremese de, yaslı ailelerin, babaların, annelerin, eşlerin ve çocukların ve İran'ın Aslan ve Güneş Ulusal Devrimi'nin fedakar şehitlerinin ailelerinin kavrulmuş kalplerine bir merhem olabilir. İran'ın asil ve cesur halkı, bu, büyük ulusal kutlamamızın başlangıcıdır; ancak yolun sonu değildir. Uyanık ve hazırlıklı olun. Sokaklarda kitlesel ve kararlı bir varlık gösterme zamanı çok yakında. Birlikte, birlik içinde ve kararlı bir şekilde, nihai zaferi kazanacağız ve Ahura'nın yarattığı vatanımızda İran'ın özgürlüğünü kutlayacağız. Yaşasın İran, Rıza Pehlevi"

هم‌میهنانم،



علی خامنه‌ای، ضحاک خونخوار زمان، قاتل ده‌ها هزار تن از شجاع‌ترین فرزندان ایران از صفحه روزگار محو شد. با مرگ او، جمهوری اسلامی نیز در عمل به پایان خود رسیده است و به‌زودی زود به زباله‌دان تاریخ خواهد پیوست.



هر تلاشی از سوی بقایای رژیم برای تعیین جانشین خامنه‌ای، از… — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) February 28, 2026