Orta Doğu’da gerilim tırmanmaya devam ediyor. Bu sabah saatlerinde İsrail’in İran’ın başkenti Tahran’ı vurduğu öne sürüldü. Olayın ardından ABD’nin Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaş başlattığını ifade etti.

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İran’ın Bahreyn’de bulunan United States Fifth Fleet üssünü vurduğu iddia edildi. Bölgedeki gerilim sürerken uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.