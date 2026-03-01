Kaynak: DHA
Eksi 5 Derecede Mineralli Göl Keyfi: Erzincan’da Cesur Yüzüş
Erzincan’da hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü gün, üç doğasever kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Beytahtı Gölü’nde yüzdü. Sıra dışı anlar dronla görüntülendi.
