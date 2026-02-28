Yoğun kar yağışı sonrası beyaza bürünen Erzincan’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Doğu Ekspresi’nin karla kaplı doğa içerisindeki yolculuğu dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Ankara’dan Kars’a gitmek üzere yola çıkan tren, Erzincan’ın Beşsaray köyü yakınlarındaki köprüden geçerken beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve vadilerle bütünleşti. Ortaya çıkan manzara, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

24 Saatlik Masalsı Yolculuk

Yaklaşık 24 saat süren sefer boyunca yolcular; Anadolu’nun karlı dağlarını, derin vadilerini ve tarihi yerleşimlerini panoramik manzaralar eşliğinde izleme fırsatı buluyor. Özellikle kış aylarında eşsiz doğa manzarası sunan Doğu Ekspresi, fotoğraf tutkunları ve gezginlerin gözde rotaları arasında yer alıyor.

Doğu Ekspresi’ne Talep Artıyor

Kışın etkisini artırmasıyla birlikte Doğu Ekspresi’ne olan talebin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Yoğun kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açsa da ortaya çıkan manzaralar, seyahati unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor.

Hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Doğu Ekspresi, kış turizminin en popüler seçeneklerinden biri olmayı sürdürüyor.