İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Büyükçekmece’de şüpheli bir adresi teknik ve fiziki takibe aldı.

Takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucuların miktarları şöyle açıklandı:

225 kilo 650 gram sıvı metanfetamin

59 kilo 200 gram kristal metanfetamin

Toplamda 284 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyeti’ne götürülürken, operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yetkililer, uyuşturucu madde ticaretine karşı çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.