İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği trafik uygulamasında 16 MA 5622 plakalı motosiklete dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, yaklaşık 5 kilometre süren takip sonrası motosikletini bırakarak yaya olarak kaçtı.

Yapılan incelemede motosikletin sahibi Muhammed H., sürücünün ise oğlu Abdulgani H. (25) olduğu belirlendi.

Uygulanan Cezalar

Sürücüye uygulanan cezalar şunlar:

‘Dur’ ihtarına uymamak: 200 bin TL

Abart egzoz kullanımı: 16 bin TL

Sigorta ve muayenesiz araç kullanımı: 7 bin TL

Ehliyetsiz araç kullanımı: 40 bin TL

Motosiklet sahibine ise 40 bin TL ceza kesildi. Toplamda 303 bin TL idari para cezası uygulandı ve motosiklet 90 gün süreyle trafikten men edilip otoparka çekildi.