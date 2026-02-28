Olay, 15 Ağustos günü saat 14.45 sıralarında Kartal Orta Mahalle Nur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak için hamle yapan İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak devrilen ağacın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından ağacın altından çıkarılan Yıldız’ın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde ağır yaralandığı belirlendi.

6 Aylık Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan 27 yaşındaki oyuncunun, 6 aydır süren tedavisinin ardından hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haber, yakınlarını ve sanat camiasını yasa boğdu.

Cenaze Safa Camii’nden Kaldırılacak

İbrahim Yıldız’ın cenazesinin, Kartal Soğanlık Mahallesi’ndeki Safa Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği bildirildi.