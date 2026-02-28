Kurtulmuş, örgütün kendini feshi ve silahlarını bırakması ile ilgili olarak, “Raporun ortak noktalarından birisi de kritik eşik olarak tanımladığımız örgütün kendini feshi ve silahlarının bırakılmasıyla birlikte gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Bu süreç tamamen siyasetin kontrolündedir. Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek, ailelerini, gazilerimizi tedirgin edecek hiçbir adım gündeme gelmemiştir ve bundan sonra da gelmeyecektir” dedi.

“Türkiye Olarak Güçlü Olmak Zorundayız”

Dünya genelindeki güç dengesizliğine dikkat çeken Kurtulmuş, “Bu dünyada mazlum milletlerin hakkını savunabilecek uluslararası bir kurum yok. Bu nedenle Türkiye olarak güçlü olmaktan başka şansımız yok. Kendimizi ve geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’deki uygulamaları ve Batı Şeria’daki yerleşim politikalarına da değinerek, uluslararası alandaki sessizliğe dikkat çekti.

“Türkiye’nin Bu Süreci Tamamlaması Gerekiyor”

Kurtulmuş, Türkiye’nin iç kalesini tahkim etme çalışmalarının önemine vurgu yaptı. “Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı rapor, toplumdaki tüm endişeleri ortadan kaldırıyor. Artık Türkiye’nin bu süreci tamamlaması gerekiyor” dedi.

“Kısa Sürede Bu Mesele Geride Kalacak”

TBMM Başkanı, örgütün tüm unsurlarıyla silahlarını bırakmasının ardından Türkiye’nin 50 yılını etkileyen terör döneminin sona ereceğini belirterek, “Kürtler kendilerinin eşit haklara sahip olduğunu hissedecek, Türkler ise devletin parçalanmayacağından emin olacak. Bu mesele kısa sürede tamamen geride kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Türkiye’nin demokratik standartlarını yükseltmeye, barışı ve kardeşliği güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı ve bölgedeki huzurun artırılması için tüm taraflara çağrıda bulundu.